Magni Della nostra piccola "congrega del dialetto", che ci "teniamo visti" (grazie alle mail), con bella frequenza scambiandoci informazioni, el "Luis de Melz", Luigi Manzoni di Melzo, appassionato e cultore del dialetto, è il più assiduo a tirare in ballo antichi termini ormai dimenticati. L’ultima sparata del "Luis" è stata questa: "Ma sapete s’el voeur di il verbo "zerbaa"?". In uno sgomento generale sono precipitati tutti quelli della combriccola del dialetto, che sarebbe troppo chiamarla "accademia", ("’na picula ‘cademia"), comunque il termine forse esagerato ma non proprio del tutto. Prima di svelare cosa vuol dire il verbo in questione, "Luis", ha spiegato di aver scovato quella parola in un libretto scritto da Speri Della Chiesa Jemoli, noto poeta dialettale varesino, volumetto intitolato "I nostri buoni villici" edito dalla Famiglia Bosina di Varese, nei primi anni del secolo scorso. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Buoni villici scrigno del dialetto