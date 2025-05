Buon onomastico Pasquale 17 maggio | immagini di auguri da condividere

Oggi, 17 maggio, celebriamo San Pasquale Baylon, un santo di origini spagnole noto per la sua dedizione e spiritualità. In questa giornata speciale, ti proponiamo immagini e auguri da condividere con amici e familiari per festeggiare il suo onomastico. Scopri di più sulla vita e il significato di San Pasquale!

Si festeggia oggi 17 maggio San Pasquale Baylon, mistico e religioso di origini spagnole. Morì a Villarreal il 17 maggio 1592 e fu proclamato Santo nel 1660 da Papa Alessandro VIII. Nato da una famiglia umile, Pasquale si rimboccò le maniche fin da ragazzino lavorando come garzone prima e poi come allevatore di pecore poi. Il suo culto si è diffuso particolarmente a Napoli ed in Basilicata. Le origini umili di San Pasquale Baylon. Imparò a leggere da autodidatta esercitandosi sui libri di preghiera. Letture che lo avvicinarono sempre più a Dio ed alla religione cristiana. Da qui la decisione di chiedere l’ammissione al noviziato presso il convento Santa Maria di Loreto della congregazione dei Frati Minori. Subito dopo rifiutò la proposta del ricco allevatore Martino Garcia che voleva nom inarlo suo erede e nel 1564 prese i voti come frate converso. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Pasquale, 17 maggio: immagini di auguri da condividere

Ne parlano su altre fonti

AUGURI BUON GIOVEDÌ SANTO 2025, OGGI 17 APRILE/ Le frasi: “Mi metto ai piedi del Tabernacolo…”

Come scrive ilsussidiario.net: Nella giornata di oggi – ovviamente giovedì 17 aprile – si celebra il primo giorno del Triduo Pasquale e l’ultimissimo ... bellissime frasi di auguri buon Giovedì Santo 2025 da inviare ...

1° Maggio 2025, auguri di buon onomastico Giuseppe: IMMAGINI, VIDEO e FRASI da condividere su Facebook e WhatsApp

Lo riporta strettoweb.com: Per il 1° Maggio, Festa del Lavoro proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso) da condividere su WhatsApp e Facebook per gli auguri di Buon Onomastico a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DEATHLOOP esce il 21 maggio 2021 Prenotazioni disponibili

DEATHLOOP, l?innovativo sparatutto in soggettiva di Arkane Lyon esce in esclusiva per PlayStation 5 (PS5) e PC il 21 maggio 2021.