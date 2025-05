Bsc Grosseto affronta doppia sfida cruciale contro Nettuno al Borghese

Il Bsc Grosseto si prepara a una doppia sfida cruciale contro il Nettuno, al Borghese, con partite programmate per le 15.30 e le 20.30. Questi due incontri rappresentano un importante crocevia per la stagione biancorossa, che dovrà affrontare l'emergenza per le assenze di Luciani e McIlwain.

BASEBALL A1 Doppia sfida al Borghese di Nettuno per il Bsc Grosseto. Le due sfide, alle 15.30 e alle 20.30, sono il crocevia della stagione per i biancorossi. I maremmani dovranno rinunciare a Luciani, out anche lo scorso weekend contro il Parma, e a McIlwain, rientrato negli Stati Uniti per motivi familiari su permesso concordato da tempo con la società . Recuperato Rodriguez, che ha smaltito il problema muscolare della settimana scorsa, molto vicino il rientro di Martinus, ancora non utilizzato a causa dell'infortunio rimediato nel pre-campionato. Ci sarà l'ex Nettuno Matteo Marucci, aggiunto al roster la scorsa settimana. I partenti saranno Sireus e Prins. "Contro Parma, una delle due-tre squadre più quotate del campionato, abbiamo disputato due gare a mio parere positive – dice il manager Enrico Vecchi – Spero però che contro il Nettuno la squadra giochi con un po' più di attenzione, da questo punto di vista dopo le gare con Macerata abbiamo avuto un calo".

