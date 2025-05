Lo scopo principale è quello di arrivare alla definizione del Pums, il piano urbano della mobilità sostenibile. L’obiettivo, favorire la vita cittadina, aiutare gli spostamenti, non solo quelli in automobile, proteggere i residenti, fare sì che Bovisio Masciago sia sempre meno luogo privilegiato per il traffico di attraversamento. Ma dietro c’è una ulteriore preoccupazione: "Dietro l’angolo, come ormai tutti sappiamo, c’è il tema di Pedemontana – spiega il sindaco Giovanni Sartori –. Qualora dovesse essere confermato il pedaggio, è facile immaginare che molti cercheranno di entrare con le auto in Bovisio Masciago e, da qui, immettersi nuovamente sulla vecchia Milano-Meda per evitare il pagamento. Il Pums, con la collaborazione di tutti, si propone di proteggere la città". Ecco allora un sondaggio online, sul sito del Comune, che richiede solo pochi minuti, non solo rivolto gli automobilisti ma ad ogni cittadino, o più semplicemente a chi frequenta Bovisio Masciago a vario titolo che potrà dare un valido contributo rispondendo alle domande proposte. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bovisio fa i conti con Pedemontana. Sondaggio fra gli automobilisti