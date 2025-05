Boscaiolo perde la vita colpito da un tronco

Un tragico incidente ha costato la vita a un boscaiolo romeno di 39 anni a Sappada, nel bosco della Digola. Durante le operazioni di spostamento di tronchi, l'uomo è stato colpito da uno di essi, perdendo la vita sul colpo. La comunità è in lutto per questa drammatica perdita nel settore forestale.

Un boscaiolo di nazionalitĂ romena del 1984 - V. F.- ha perso la vita in un incidente sul lavoro che si è verificato nella prima serata di venerdì a Sappada, nel bosco della Digola. L'uomo, impegnato nell’operazione di spostamento di alcuni tronchi, è stato travolto da uno di questi, che ha. 🔗Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Boscaiolo perde la vita colpito da un tronco

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente mortale nel bosco: un boscaiolo perde la vita in Friuli

Riporta notizie.it: Un boscaiolo di nazionalità romena, di 41 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nella zona del bosco della Digola, nei pressi di Sappada, in Friuli.

Infortunio mortale in montagna, perde la vita operaio di 41 anni

Secondo rainews.it: La tragedia in un bosco nel territorio di Sappada. L'uomo stava lavorando alla rimozione via teleferica di tronchi ...

Smrtonosna nesreca u šumi: drvosjeca gubi život u Furlaniji

Riporta notizie.it: Un boscaiolo di nazionalità romena, di 41 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nella zona del bosco della Digola, nei pressi di Sappada, in Friuli. L’uo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La campagna sulla Ru486 non è del Movimento per la Vita

Il Movimento per la Vita prende le distanze dalla modalità comunicativa della campagna di Provita per e chiede la correzione dell’errata attribuzione In merito alla recente campagna sulla Ru486 della associazione “Provita e Famiglia”, il Movimento per la Vita Italiano precisa di non esserne l’autore come erroneamente attribuito nel comunicato della rete Di.