di Giovanni Bogani CANNES "Amo il festival di Cannes, questi Oscar sul mare. Un festival nato da un’idea di libertà, quando la Mostra del cinema di Venezia era controllata da Mussolini e dal suo amico con i buffi baffetti da Charlie Chaplin. In Francia dissero: lo faremo noi, un festival libero. Dovettero aspettare la fine della guerra, ma ci riuscirono. E sono contento di portare qui questo piccolo film, sulla mia piccola famiglia e sui primi tempi degli U2". Bono Vox è a Cannes, dove ieri è stato presentato fuori concorso Bono: Stories of Surrender, il documentario che Andrew Dominik ha realizzato su di lui, e che prende le mosse dal memoir scritto da Bono nel 2022, Surrender: 40 Songs, One Story. Un film intimo, in scena ci sono soltanto lui, quattro sedie, un tavolo. "A volte andiamo in tour con 250 camion – ha detto Bono – Qui, tutto il materiale di scena sta in un furgoncino". 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bono, come nasce una rockstar: "Il mio canto è frutto del dolore"