bologna sorprende con veterinary medicine la prima in italia erogata in lingua inglese

Bologna si distingue con il suo innovativo corso di "Veterinary Medicine", il primo in Italia offerto in lingua inglese. Tra le eccellenze accademiche, spicca il corso di Intelligenza Artificiale del Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (Disi), che attira ogni anno duemila aspiranti studenti per solo duecento posti disponibili.

Tra i corsi più richiesti Intelligenza Artificiale, istituito dal Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (Disi) con duemila domande ogni anno per circa duecento posti

