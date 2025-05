Bologna il tema rinnovo Italiano sposta il futuro | Champions? Proviamoci Qui c’è tutto per crescere

Bologna, 17 maggio 2025 – Dopo la festa per il trionfo in Coppa Italia, il futuro si fa sempre più vicino, accompagnato dal tema del rinnovo di contratto. Un viaggio a Firenze riporta alla mente ricordi agrodolci, mentre la finestra verso la Champions rimane aperta. Questo Bologna ha tutte le carte in regola per crescere e sorprendere.

Bologna, 17 maggio 2025 – La festa per il trionfo in Coppa Italia. Il futuro, con annesso tema del rinnovo di contratto, che bussa alle porte. Un viaggio a Firenze che inevitabilmente gli suscita ricordi in agrodolce. E quella finestrella Champions da non chiudere del tutto, perché questo Bologna che ha già chiuso in cassaforte la partecipazione all'Europa League non deve porre limiti alla provvidenza. Vincenzo Italiano oggi non farà conferenza stampa alla vigilia del derby con la Fiorentina in programma domani notte al Franchi. Per lui parla la notte dell'Olimpico e parlano i meritatissimi trofei che, con quello della Coppa nazionale, gli stanno piovendo in serie sul capo: prima il 'Nettuno d'Oro' del Comune di Bologna poi il premio 'Bulgarelli Number 8' dell'Associazione Calciatori (che gli verrà consegnato lunedì in Sala Borsa).

