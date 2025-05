Bologna è qui la festa Tifosi a Casteldebole e domani a San Luca Rossoblù in pista al Gp

A Bologna, la festa continua: i tifosi rossoblù si sono radunati a Casteldebole per celebrarne il trionfo nella Coppa Italia. Nonostante non siano stati 30mila come a Roma, l’entusiasmo è palpabile. Domani, la squadra sarà a San Luca, pronta per un'altra emozionante giornata al GP. Maglie, sciarpe e tanta passione per supportare i colori della città.

Non saranno stati 30mila come a Roma, ma la febbre rossoblù del tifo non si è ancora sopita. A due giorni dalla vittoria della Coppa Italia, alcuni tifosi si sono ritrovati fuori dai cancelli di Casteldebole per il primo allenamento della squadra dopo il trionfo dell’Olimpico. Maglie, sciarpe, cappellini, tutti volenterosi di esprimere la propria vicinanza a Orso e compagni, ma soprattutto a Vincenzo Italiano. Come testimoniato anche dagli striscioni appesi vicino al cancello di ingresso del Centro Tecnico. In prima fila c’è Mattia da Crevalcore che, insieme alla fidanzata Alice: "Ero a Roma con tutta la mia famiglia, vivere insieme a loro la partita, alzare la Coppa Italia, è stata un’emozione mai provata. Oggi sono qui per far autografare questa maglia celebrativa: il 15 era il compleanno di mio padre, vogliamo fargli questo regalo". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, è qui la festa. Tifosi a Casteldebole e domani a San Luca. Rossoblù in pista al Gp

Cosa riportano altre fonti

Bologna, è qui la festa. Tifosi a Casteldebole e domani a San Luca. Rossoblù in pista al Gp

Scrive msn.com: Non saranno stati 30mila come a Roma, ma la febbre rossoblù del tifo non si è ancora sopita. A due giorni dalla vittoria della Coppa Italia, alcuni tifosi si sono ritrovati fuori dai cancelli di Caste ...

Una festa infinita. Il presidente Saputo: "Questa Coppa è dei bolognesi"

Riporta msn.com: Dalle piazze alla stazione fino a Casteldebole: una gioia immensa. Ora c’è attesa per la maxi festa in città: "Abbiamo scritto la storia".

La notte all’Olimpico e poi l’alba a Casteldebole: “Italiano ci ha fatto toccare la coppa”

Lo riporta bologna.repubblica.it: I tifosi che, dopo la finale, sono rientrati a Bologna per aspettare i rossoblù. E il mister li ha premiati BOLOGNA – Ci sono gli eroi che la Coppa Italia l’hanno conquistata sul campo, ma c’è anche c ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Calcio Mondiali Qatar: sono finti e pagati dal governo i tifosi festanti nei video a Doha

Girando da qualche ora sui social un curioso quanto inquietante video che sfilano per le strade di Doha con tamburi, striscioni e le maglie della propria Nazionale.