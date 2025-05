Bergamo verso lo Ius scholae onorario | Atto simbolico ma importante

Bergamo. “Questo provvedimento è un atto simbolico, ma è importante perchĂ© apre una strada verso una maggior inclusione”. Così i consiglieri comunali Gianluca Spitalieri, Enrico Facchetti e Luigi Airoldi (Lista Carnevali), assieme a Loredana Poli (Lista Gori), illustrano i contenuti di un ordine del giorno che ha l’obiettivo di introdurre uno “ius scholae onorario” nella cittĂ di Bergamo. La proposta, che verrĂ presentata e discussa nel prossimo consiglio comunale, in programma lunedì 19 maggio a Palazzo Frizzoni, impegna la giunta al “conferimento della cittadinanza onoraria ai minori residenti a Bergamo, non in possesso della Cittadinanza Italiana, che abbiano completato in Italia il primo ciclo di istruzione (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, ossia scuole elementari e medie). 🔗Leggi su Bergamonews.it

