Bergamo avrà 14 postini in meno | Consegne a rischio

Bergamo – "Non stiamo operando alcun taglio al servizio pubblico, né riduzione di organico. È in corso una rimodulazione organizzativa che tiene conto delle mutate esigenze del mercato, che vedono una forte crescita del volume dei pacchi e un sensibile calo della corrispondenza tradizional e. Sono in corso i tavoli con le parti sociali per poter garantire la miglior organizzazione del lavoro e continuare ad offrire un servizio di qualità ai cittadini e alle imprese, creando anche una stabilizzazione del lavoro flessibile sul territorio". Così Poste Italiane risponde alle critiche dei sindacati inerenti la mini rivoluzione che partirà il 26 magg io in città e nei paesi dell'hinterland: la riduzione del numero dei portalettere che fanno capo al Centro di recapito di via Buttaro da 47 a 33 unità.

