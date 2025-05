All’indomani della visita del ministro alle imprese e al Made in Italy Adolfo Urso allo stabilimento Beko, a Comunanza si respira un clima di euforia. L’aver scongiurato la chiusura della fabbrica, infatti, è stato un grande successo per la giunta guidata dal sindaco Domenico Sacconi, che sin dai primi istanti dopo l’annuncio della multinazionale di voler smantellare il sito si era attivato per trovare una soluzione. Ciò mobilitando tutti i sindaci del territorio, soprattutto quelli del comprensorio montano, e studiando soluzioni insieme al governatore Francesco Acquaroli, gli assessori regionali Aguzzi e Antonini, al commissario per la ricostruzione post sisma Guido Castelli e i sindacati. Visita del ministro Urso avvenuto a un mese dalla chiusura dell’accordo definitivo, sottoscritto a metà aprile al Mimit, a Roma. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Beko, ora va rafforzato l'intero indotto"