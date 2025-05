Beccalli | Il nostro Ateneo è un laboratorio di esperienze del sapere

Benvenuti all'Università Cattolica del Sacro Cuore, un vero laboratorio di esperienze del sapere. La nostra rettrice sottolinea l'importanza non solo dello studio, ma anche del confronto con la realtà, dei legami duraturi e della capacità di immaginare futuri innovativi, rispondendo a urgenze e sfide contemporanee. Qui, ogni percorso è un'opportunità di crescita.

La rettrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore: "Qui si viene per studiare, ma anche per confrontarsi con la realtà, stringere legami duraturi e immaginare qualcosa che ancora non esiste e di cui, nello stesso tempo, si percepiscono l'urgenza e l'importanza"

