"Sono attese oltre 4mila persone: è un dato importante, che conferma quanto gli eventi sportivi siano ormai un volano decisivo per il nostro turismo". Non nasconde l’entusiasmo l’assessora al Turismo Milena Casali, parlando di una Bellaria Igea Marina che si prepara a vivere tre fine settimana intensi, tra sport, turismo e cultura. "Tanti sono gli appuntamenti anche del mese di maggio – continua Casali – dopo la settimana ad altissimo livello culturale del Bellaria Film Festival, con la città che si è colorata di rosa per la kermesse del cinema indipendente, ora proseguiamo con tre weekend ricchi di sport". Si parte oggi e domani con il Beach Volley Kiklos, torneo simbolo della primavera bellariese, che porterà migliaia di atleti amatori e non solo sulla sabbia dell’Adriatico. "Non ci saranno solo sportivi per diletto - sottolinea l’assessora - ma anche atleti impegnati realmente a livello agonistico". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Beach volley calamita: in 4mila per il Kiklos