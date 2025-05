Bbc Grosseto sfida San Marino | stasera la chiusura della doppia sfida allo Jannella

BASEBALL A1 Si chiude stasera allo Jannella (alle 20.30) la doppia sfida tra Bbc Grosseto e San Marino. In pedana ci saranno i lanciatori italiani. Dopo le sconfitte di misura subite contro il Macerata, la squadra maremmana cercherà di dare una svolta al campionato. "Ci aspetta una bella serie contro una delle corazzate del campionato. I ragazzi sono carichi - ha detto il manager Carlo Del Santo - anche se il San Marino è una squadra da non sottovalutare". Confermato sul monte di lancio Giulianelli come partente. L’unico rilievo della giornata sarà Robles visto che Garbella è volato negli Stati Uniti per problemi personali. "È un buon momento - ha detto il manager del San Marino Doriano Bindi - All’inizio della stagione non è mai facile, bisogna rimettere in moto i meccanismi e c’è da trovare il ritmo. 🔗Leggi su Lanazione.it

