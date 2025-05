Baranzate installato di notte il nuovo ponte pedonale sulla Varesina

Baranzate, installato di notte il nuovo ponte pedonale che collega all’Esselunga La passerella lunga 20 metri scavalca la Varesina per collegare Baranzate all’area commerciale. Si è svolta regolarmente nella notte tra venerdì e sabato scorsi la complessa operazione di posa della passerella che fungerà da ponte pedonale sopra la via Milano per collegare l’abitato di . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net