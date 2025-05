bar del palazzo di giustizia arriva un nuovo gestore

Sarà la società ’Il Fortino’ di Milena Novelli a gestire per i prossimi sei anni il Caffè del Tribunale, il bar situato all’interno del Palazzo di giustizia cittadino. Il Comune della Spezia nei giorni scorsi ha ultimato le procedure di gara per l’assegnazione in concessione del bene, a pochi mesi dai fatti che avevano portato Palazzo civico a risolvere il contratto con il precedente gestore. Come si ricorderà, nel febbraio scorso il gestore dell’attività, il 40enne spezzino Giovanni Cellini, fu arrestato dalla Guardia di Finanza dopo essere stato sorpreso a spacciare una dose di tre grammi di cocaina nella zona del tribunale; successivamente l’uomo fu trovato in possesso di altri 47 grammi della medesima sostanza nella tasca di una giacca ritrovata nel seminterrato del bar del tribunale. Le indagini avevano poi portato, nei giorni successivi, all’arresto di un’altra persona, Armando Morinaj, 37enne dipendente di una ditta edile spezzina, individuato dai finanzieri quale possibile fornitore dello stupefacente rinvenuto nei locali del bar: nell’abitazione e nel garage nella disponibilità del 37enne albanese erano poi stati ritrovati 599 grammi di cocaina e 121 di hashish. 🔗Leggi su Lanazione.it

