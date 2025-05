Ballotta avvisa Inter e Napoli | Lazio e Parma se la giocheranno

Marco Ballotta, ex portiere e commentatore esperto, avvisa Inter e Napoli riguardo le sfide contro Lazio e Parma. In un'intervista a Tmw Radio, sottolinea che le partite difficili non si devono sottovalutare, poiché anche le squadre considerate "facili" possono riservare sorprese. Le sue parole invitano alla massima concentrazione in questo cruciale momento del campionato.

L'ex portiere Ballotta parla di Inter e Napoli e delle loro avversarie, rispettivamente la Lazio e il Parma. Le sue parole. PARTITE DURE – Marco Ballotta a Tmw Radio su Parma-Napoli e Inter-Lazio: « Non è la prima volta che si perdono campionati contro squadre sulla carta facili. Non c'è partita facile. Col Genoa è stata una battuta d'arresto inaspettata, il Parma si deve salvare ma come caratteristiche non è una squadra che si chiude. Può prendere gol, quindi si può fare. Loro lotteranno per salvarsi, il Napoli non è in un buon momento di forma ma può farcela. La Lazio ha un obiettivo importante e deve giocarsela fino alla fine, l'Inter ha anche un obiettivo importante, la Champions. Quindi sia Lazio che Parma se la giocheranno ».

