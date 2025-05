Baby eco-spazzini e artisti in erba in azione sul torrente Chiassa

Arezzo, 17 maggio 2025 – Sarà una domenica all’insegna dell’arte e del rispetto per la natura quella che si svolgerà sul torrente Chiassa, ad Arezzo e vede le comunità di Tregozzano e Chiass a protagoniste di una suggestiva iniziativa che unisce creatività, gioco e sensibilizzazione ambientale. Fin dal mattino, mini pittori e scultori si cimenteranno nella trasformazione dei materiali naturali trasportati dal torrente Chiassa in originali opere d’arte. Il percorso creativo prenderà il via dalla chiesa del paese per concludersi sulle sponde del fiume, dove i piccoli artisti, alunni delle scuole primarie delle frazioni, realizzeranno le loro creazioni utilizzando legnetti, sassi, cortecce e altri oggetti recuperati lungo il corso d’acqua. Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14.00, all’altezza della Chiusa entrerà in azione la squadra “plastic free”: altri bambini si trasformeranno in veri e propri “baby eco-spazzini”, impegnati a ispezionare e a ripulire l’area dai rifiuti abbandonati. 🔗Leggi su Lanazione.it

