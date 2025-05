Avvocato infedele adesso rischia l' accusa di truffa e appropriazione indebita

Un avvocato infedele è sotto indagine per truffa e appropriazione indebita, con accuse che lo vedono coinvolto in un’azione civile al Tribunale di Roma. Le compagnie assicurative avrebbero sborsato centinaia di migliaia di euro, ma i fondi non sarebbero mai giunti ai legittimi beneficiari. Le indagini rivelano un presunto utilizzo illecito delle somme ricevute.

Un'azione civile davanti al Tribunale di Roma per centinaia di migliaia di euro sborsati dalla compagnie di assicurazione che, però, non sarebbero finiti nei conti dei beneficiari degli assegni. Secondo le carte depositate sul tavolo del giudice, infatti, quei soldi sarebbero stati presi.

