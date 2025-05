Autovelox la sentenza | se non sono omologati la multa non vale

Un'importante sentenza della Corte di Cassazione stabilisce che le multe elevate tramite autovelox non omologati non sono valide. Questo principio, che potrebbe avere effetti significativi sulle sanzioni per eccesso di velocità in Italia, sottolinea l'importanza della conformità degli strumenti di rilevazione per la validità delle multe. La decisione riaccende il dibattito sulla correttezza delle sanzioni.

Le multe salate tramite autovelox non "omologati" sono nulle. Lo dice la Corte di Cassazione, con una sentenza in cui si ribadisce un principio che potrebbe avere ripercussioni sulle sanzioni per eccesso di velocit√† rilevate dai dispositivi in tutta Italia.

Caos autovelox, nuova sentenza della Cassazione: senza omologazione le multe sono nulle e stop pure agli eventuali punti decurtati dalla patente

Autovelox, la sentenza: se non sono omologati la multa non vale

AUTOVELOX, nuova sentenza della Cassazione: senza omologazione le multe sono nulle

