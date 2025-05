Aurelia bis al palo Tavolo in Prefettura

Martedì 20 maggio si terrà una riunione in Prefettura per affrontare la critica situazione della Ici Costruzioni, responsabile dell'appalto dello stralcio A del terzo lotto dell'Aurelia Bis. I lavoratori continuano a attendere gli stipendi di marzo e aprile, mentre Anas ha promesso di intervenire per trovare una soluzione.

É stata fissata per martedì 20 maggio la riunione in Prefettura per discutere della difficile situazione in cui versa la Ici Costruzioni, titolare dell’appalto dello stralcio A del terzo lotto dell’Aurelia bis. I lavoratori attendono ancora gli stipendi di marzo e aprile, con Anas che ha promesso di attivare i poteri sostitutivi per anticipare ai lavoratori quanto dovuto dall’azienda. La riunione si terrà alle 17, e vedrà la presenza di Anas, del commissario straordinario Matteo Castiglioni e dell’azienda Ici, oltre che dei sindacati di categoria, che hanno chiesto il confronto alla Prefettura non solo per avere certezze nell’immediato ma anche sul futuro del cantiere spezzino. L’azienda è impegnata in una procedura di ricomposizione del debito, e da settimane si fa strada l’ipotesi di un possibile subentro di un subappaltatore nel cantiere spezzino. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aurelia bis al palo . Tavolo in Prefettura

