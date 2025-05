Atalanta penultima stagionale con la Champions in tasca | sul campo del Genoa per ritoccare i record

L'Atalanta, già sicura del terzo posto e della qualificazione alla Champions League, si prepara per l'ultima sfida stagionale. Sul campo del Genoa, la Dea cerca di migliorare i propri record, prima di chiudere la stagione con un match casalingo contro il Parma, la cui data è ancora da definire. Una passerella emozionante attende i tifosi.

Il terzo posto è già acquisito, come del resto la conseguente qualificazione in Champions League. Ora per l' Atalanta c'è una passerella finale che si articola tra la trasferta di Genoa e l'ultimo match casalingo con il Parma — che, a proposito, non ha ancora data e ora, ma che potrebbe addirittura essere anticipato a giovedì 22 maggio in virtù della possibilità che si debba giocare lo spareggio Scudetto tra Inter e Napoli in caso di arrivo a pari punti. Discorsi di classifica che non riguardano più la Dea, come detto, che battendo la Roma lo scorso weekend ha messo un punto alla questione. Questa sera a Marassi, calcio d'inizio alle 20:45, Gasperini (che torna in uno stadio che ancora lo ama dopo i suoi trascorsi) e i suoi cercano di migliorare ancora di più i propri numeri stagionali. Individuali e di squadra.

