Assolti dopo il furto | Erano beni di prima necessità

San Benedetto (Ascoli), 17 maggio 2025 – Un furto sorprendente ha sollevato interrogativi sulla legge e la moralità. Il bottino, composto da beni di prima necessità e alcuni alcolici, ha portato all'assoluzione di due marocchini accusati di furto, ponendo l'accento su un controverso dibattito riguardo le motivazioni dietro a un atto del genere.

San Benedetto (Ascoli), 17 maggio 2025 – Una focaccia, 4 confezioni di wurstel, 2 di tacchino macinato, 2 di cosce di pollo, 2 bottiglie di Amarone di Valpolicella, una di crema-limoncino, e due di altri liquori. E’ il bottino di un furto che il 24 aprile del 2024 hanno messo a segno due marocchini di 36 e 33 anni sorpresi ad appropriarsi di questi beni in un supermercato a San Benedetto, per un valore complessivo di circa 100 euro. Difesi dagli avvocati Umberto Gramenzi e Silvia Morganti, i due marocchini sono finiti sotto processo. L’accusa ha chiesto una condanna per entrambi a tre mesi, ma il giudice li ha assolti. La tesi della difesa è stata quella che si trattava di beni di prima necessità che i ragazzi hanno comunque restituito. Erano circa le 15,30 quando una pattuglia dei carabinieri all’incrocio fra via Togliatti e via Voltattorni ha notato i due marocchini. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Assolti dopo il furto: “Erano beni di prima necessità”

Se ne parla anche su altri siti

Assolti dopo il furto: “Erano beni di prima necessità”

msn.com scrive: Una focaccia, 4 confezioni di wurstel, 2 di tacchino macinato, 2 di cosce di pollo, 2 bottiglie di Amarone di Valpolicella, una di crema-limoncino, e due di altri liquori: è il bottino di un colpo mes ...

In manette per furto. Ma il giudice lo assolve: "Manca la querela"

Scrive msn.com: erano stati portati via 130 euro. Qualche minuto dopo, in via IV Novembre, gli agenti avevano preso uno dei ricercati. Lui, il 24enne Zohir Najmaoui, marocchino irregolare e con precedenti, ...

Pagani, condannato per furto di un televisore: assolto in appello dopo 10 anni

Si legge su zon.it: A Pagani un 50enne, condannato in primo grado per il furto di una TV nel 2014, è stato assolto dalla Corte d’Appello di Salerno ... effettuata sei mesi dopo la denuncia. Decisiva anche l’assenza di un ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Furto Gratta e Vinci a Napoli, Adm revoca alla tabaccheria la concessione per le scommesse

L' Agenzia Dogane e Monopoli ha avviato il procedimento di revoca «alla vendita delle scommesse» nei confronti della tabaccheria di via Materdei a Napoli, coinvolta nel furto di un tagliando vincente del Gratta e Vinci.