Assegno Unico 2025 | importi aggiornati novità INPS e criticità da conoscere

Nel 2025, l'Assegno Unico e Universale (AUU) si conferma fondamentale per le famiglie italiane, con significativi importi erogati dall'INPS. Tuttavia, emergono nuove criticità e novità da considerare. Ecco un'analisi dettagliata sugli aggiornamenti degli importi e le sfide legate a questa misura essenziale per il welfare familiare.

Nei primi tre mesi del 2025, l’INPS ha versato 4.864,3 milioni di euro a favore dell’Assegno Unico e Universale (AUU), coinvolgendo 5,96 milioni di famiglie e 9,4 milioni di figli. Questi numeri confermano l’AUU come la misura cardine del welfare familiare italiano. Tuttavia, dietro questi dati si celano disuguaglianze, critiche politiche e interrogativi sulla sua . Assegno Unico 2025: importi aggiornati, novità INPS e criticità da conoscere Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

