L'Assegno di Inclusione (ADI), avviato il 1° gennaio 2024, offre un importante supporto economico e sociale alle famiglie in difficoltà. In questo articolo, scopriremo la data del pagamento per maggio 2025 e le specifiche di questa misura pensata per garantire maggiore equità e benessere ai nuclei più vulnerabili.

Assegno di Inclusione (ADI): ecco la data del pagamento di maggio 2025. L' Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento sociale.

Assegno Inclusione 2024: Arriva la Carta per pagamenti per oltre 287mila famiglie

Dal 26 gennaio, oltre 287.000 famiglie potranno beneficiare dell' Assegno di Inclusione 2024 attraverso la Carta di Inclusione, con un importo medio di 645,84 euro.