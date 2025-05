Ascoli supera Vis Pesaro 5-4 | emozioni e gol al Picchio Village

Ascoli supera la Vis Pesaro con un emozionante 5-4 al Picchio Village, regalando ai tifosi una partita ricca di azioni e gol. Nonostante gli sforzi della squadra avversaria, guidata dall'allenatore Bonfiglio, l'Ascoli si Γ¨ dimostrato superiore, conquistando una vittoria fondamentale in un match avvincente e spettacolare.

5 VIS PESARO 4: Grassi, Diouf (dal 17’ s.t. Kapaj), Pretto (dal 1’ s.t. Muratore), Travaglini, Viviani, Neri, Lunsadisa (dal 25’ s.t. Prifti), Ghezzi, Marozzi (dal 1’ s.t. Coderoni), Campanelli (dal 17’ s.t. Sirocchi), Mantova. Panchina: Polini, Mazzocchetti, De Berardinis. All. Bonfiglio VIS PESARO: Vagnini (dal 10’ s.t. Bardhi), Pastore (dal 12’ s.t. Catena), Aureli, Ciandrini, Tiraferri, Gigli (dal 28’ s.t. Rossini), Glorio, Antonini (dal 25’ s.t. Pucci), Casadei, Rossi (dall’11’ s.t. Lini), Giorgi (dal 28’ s.t. Cecchini). Panchina: Anedda, Cela. All. Campo Arbitro: Valeriani di Fermo Marcatori: al 6’ p.t. rig. Diouf (A), al 20’ p.t. Casadei (V), al 28’ p.t. Rossi (V), al 3’ s.t. Coderoni (A), all’11’ s.t. Coderoni (A), al 12’ s.t. Campanelli (A), al 16’ s.t. Muratore (A), al 34’ s.t. Casadei (V), al 38’ s. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net Β© Sport.quotidiano.net - Ascoli supera Vis Pesaro 5-4: emozioni e gol al Picchio Village

Su questo argomento da altre fonti

Ascoli e Vis Pesaro non si fanno male: il derby al Del Duca termina 0-0

msn.com scrive: Ascoli e Vis Pesaro non sono andate oltre lo 0-0. Match a specchio Un match che ha visto le due squadre scendere in campo in maniera quasi speculare, complice l’inedito 3-5-1-1 scelto da Di Carlo.

Vis Pesaro verso il derby di Ascoli scortata dai tifosi: superata quota 300 tifosi al Del Duca

Scrive msn.com: Alla faccia dei saltuari da stadio che in una città come Pesaro sono tanti, troppi, la tifoseria organizzata della Vis anche questa volta ha risposto presente. Ad Ascoli, per il derby di domenica ...

Lutto per il Papa: c’è il rinvio per Ascoli e Vis Pesaro

youtvrs.it scrive: Rinvio dei match per Ascoli (che avrebbe giocato in casa del Sestri Levante) e Vis Pesaro (sfida interna con la Spal). Oggi infatti era prevista la penultima giornata di campionato ma tutto è fermato.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ascoli : Fabrizio Sebastiani morto in strada a 54 anni

Un improvviso malore ha spento la vita di Fabrizio Sebastiani, 54 anni, molto conosciuto ad Ascoli (dove viveva ed Γ¨ avvenuta la tragedia), Γ¨ stato trovato a terra privo di sensi.