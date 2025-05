Ascoli Calcio | fallita la cessione Pecci si ritira dalla trattativa con i Pulcinelli

Ascoli Calcio vive un momento di grande incertezza: la cessione del club subisce una battuta d'arresto, con Francesco Pecci che si ritira dalla trattativa con i Pulcinelli. Questo nuovo sviluppo alimenta preoccupazioni sul futuro della squadra, evidenziando le difficoltà nelle comunicazioni tra le parti coinvolte e lasciando il futuro del club in un clima di nebulosità .

Ascoli, niente da fare per la cessione. La ritirata di Francesco Pecci nella trattativa con la famiglia Pulcinelli ha prodotto nuove ed innumerevoli incertezze sul futuro del club che resta nero. Anche stavolta qualcosa non ha funzionato nelle interlocuzioni avute tra le parti con le intermediazioni del sindaco Marco Fioravanti che, nel corso dell’ultima settimana, aveva cercato di favorire un’intesa mai trovata. Le alte pretese avanzate dall’attuale proprietà e le intenzioni di Pecci non sono riuscite a collimare, nonostante l’iniziale volontà dell’imprenditore viterbese di procedere all’avanzamento di un’offerta che poi alla fine non è stata mai formalizzata. Al momento del dunque la trattativa si è arenata facendo salire a quattro i tentativi falliti nel corso dell’ultimo anno. Il primo lo scorso giugno con l’operazione intavolata dal broker Alessio Magnone della Mergers Corp M&A International. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli Calcio: fallita la cessione, Pecci si ritira dalla trattativa con i Pulcinelli

