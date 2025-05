Arte e disabilità intellettiva Brera laboratori per aiutare i ragazzi a tirare fuori il drago che hanno in sé

L'arte e la disabilità intellettiva si incontrano nei laboratori di Brera, dove l'espressione creativa diventa una chiave per liberare il "drago" interiore dei ragazzi. Sin dal 1972, il drammaturgo Giuliano Scabia ha intrapreso un viaggio straordinario in Abruzzo, portando speranza e opportunità a bambini e giovani attraverso la magia dell'arte.

Era il 1972 quando il drammaturgo e scrittore Giuliano Scabia intraprese il proprio viaggio alla ricerca di draghi. Per la sua missione scelse di andare in Abruzzo. Ma soprattutto scelse di andare dove ci fossero bambini e ragazzi: davanti alle scuole e nelle piazze di dodici paesi. Da pioniere e visionario qual era, Scabia sapeva che ogni bambino e ogni ragazzo nasconde un drago dentro di sé. E che è fondamentale che possa trovarlo, riconoscerlo ed esprimerlo. Perché solo così può trovare, riconoscere, esprimere una parte di se stesso, la parte che coincide col proprio sentire più profondo, col proprio sguardo intimo sul mondo, con la sensibilità con la quale agisce e reagisce nei contesti della quotidianità. " Forse un drago nascerà ": questo il titolo del libro in cui Scabia racconta questa esperienza. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arte e disabilità intellettiva. Brera, laboratori per aiutare i ragazzi a tirare fuori il drago che hanno in sé

