Arte contemporanea con ’Endless summer’

Da oggi al 22 giugno, Magma apre le porte a "Endless Summer", la prima edizione di un ciclo espositivo triennale presso il Magazzino del Sale. L'evento esplora la curatela come azione collettiva, offrendo una visione multicentrica che riflette la complessità e la dinamicità dell'arte contemporanea e dei suoi linguaggi.

Da oggi al 22 giugno Magma presenta ’Endless summer’, prima edizione di un ciclo espositivo triennale presso il Magazzino del Sale (via Nazario Sauro), che esplora la curatela come azione collettiva: una visione multicentrica capace di riflettere la complessa dinamicità con cui si sviluppano i linguaggi artistici contemporanei. ’Endless summer’ propone un’esperienza partecipata e radicata nell’idea di dialogo, in cui 8 curatrici e curatori di generazioni differenti, seguendo ognuno le proprie inclinazioni personali e i propri specifici interessi di ricerca, hanno invitato 43 artiste e artisti visivi – tra cui troviamo i nomi più noti della scena italiana contemporanea – a riflettere sull’estate come eterna possibilità: una stagione in cui il tempo sembra dilatarsi, la luce governa i giorni e gli spazi, lasciando emergere nuove forme di percezione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arte contemporanea con ’Endless summer’

Su questo argomento da altre fonti

Arte contemporanea con ’Endless summer’

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Da oggi al 22 giugno Magma presenta ’Endless summer’, prima edizione di un ciclo espositivo triennale presso il Magazzino del Sale (via Nazario Sauro), che esplora la curatela come azione collettiva: ...

“Endless Summer” al Magazzino del Sale di Cervia: 43 artisti visivi riflettono sull’estate come eterna possibilità

ravennanotizie.it scrive: Dal 17 maggio al 22 giugno, MAGMA presenta Endless Summer, prima edizione di un ciclo espositivo triennale presso il Magazzino del Sale di Cervia, che ...

'Endless Summer', 43 artisti visivi riflettono sull'estate

Scrive ansa.it: Otto curatrici e curatori di generazioni differenti, seguendo ognuno le proprie inclinazioni personali e i propri specifici interessi di ricerca, hanno invitato 43 artiste e artisti visivi a rifletter ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Out for Summer Radio 76 è il nuovo brano della band pop punk!

Radio 76 è il nuovo singolo degli Out For Summer uscito il 27 Novembre sotto etichetta Be Next Music e distribuzione Sony Music Italy.