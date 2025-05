Il primo step della tappa di Curitiba del Coppa del Mondo 2025 di arrampicata, in particolare di boulder, sorride ai colori azzurri, in particolare al femminile con una splendida Camilla Moroni. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio delle qualificazioni Boulder femminile La francese Oriane Bertone ha fatto segnare il miglior score con 124.8, davanti alla connazionale Zelia Avezou, seconda con 124.7. Poi un gruppo di tre atlete al 3° posto: l’altra transalpina, ossia Agathe Calliet, la giapponese Mao Nakamura e soprattutto l’italiana Camilla Moroni, tutte capaci di totalizzare un totale 109.8. Per la selezione tricolore, qualificate per la semifinale, anche Giorgia Tesio (79.1) e Giulia Medici (69.5), eliminata invece Irina Daziano (26esima con 59.4). Al sito della federazione internazionale, Camilla Moroni ha commentato: “La qualificazione è andata bene e mi sono sentita al meglio. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Arrampicata sportiva: molto bene Camilla Moroni nelle qualificazioni del boulder a Curitiba