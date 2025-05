Brescia – Salute delle api in buone condizioni in Lombardia, ma le perdite invernali restano elevate in alcune aree, confermando un trend giĂ osservato nei mesi precedenti. Questo il quadro ad aprile, elaborato dall’ Osservatorio nazionale miele per quanto riguarda la Lombardia: dove necessario, gli apicoltori hanno effettuato interventi di nutrizione di soccorso, specialmente per sostenere le colonie durante i periodi piĂą piovosi e instabili. Alla vigilia della Giornata dedicata alle api, che si terrĂ martedì, restano i timori, però, sulla produzione.  Secondo l’Osservatorio, “le condizioni meteo di aprile non hanno favorito produzioni significative prima della fioritura dell’acacia. I raccolti di tarassaco sono stati pressochĂ© assenti, mentre in alcune zone si è registrata una modesta produzione di miele millefiori primaverile”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Apicoltura lombarda al bivio: perdite pesanti, risarcimenti simbolici