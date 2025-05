Anziano sacerdote si perde tra i terminal di Fiumicino

un momento di confusione, si è smarrito tra i terminal dell'aeroporto. La prontezza degli agenti della polaria ha garantito il suo ritrovamento, riportando sicurezza e conforto. La sua storia si intreccia con la fragilità della memoria e il calore della famiglia, pronta ad accoglierlo dopo questa avventura inaspettata.

È stato ritrovato dagli agenti della polaria di Fiumicino un anziano sacerdote di 90 anni, affetto da demenza senile, atterrato da Vienna alle 08:00 del mattino. Padre Michel, di origini belghe, aveva deciso di passare qualche giorno a casa della sorella, ormai da anni residente a Ladispoli. In. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Anziano sacerdote si perde tra i terminal di Fiumicino

Cosa riportano altre fonti

ROMA. ANZIANO SACERDOTE SI PERDE TRA I TERMINAL DI FIUMICINO. RITROVATO DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO

Secondo ventonuovo.eu: È stato ritrovato dagli Agenti della Polaria di Fiumicino un anziano sacerdote di 90 anni, affetto da demenza senile, atterrato da Vienna ieri mattina alle 08.00. Padre Michel, di origini belghe, avev ...

Paura in aeroporto, il 90enne Padre Michel scompare per ore fra i terminal: rintracciato dagli agenti

Lo riporta fanpage.it: Ore di preoccupazione per il sacerdote arrivato da Vienna per fare visita alla sorella: si è perso in aeroporto ...

Atterra e si perde in scalo di Fiumicino,ritrovato anziano prete

Scrive msn.com: Un anziano sacerdote, che si era perso all'aeroporto di Fiumicino, è stato ritrovato ieri pomeriggio in stato confusionale dopo che ne era stata denunciata la scomparsa. (ANSA) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milano, anziano strangola la moglie 90enne

Un uomo di 88 anni ha strangolato la moglie di 90 anni con il morbo di Alzheimer, poi ha chiamato sua figlia.