Anziana morta in casa di riposo dopo la caduta dalle scale | otto indagati tra medici infermieri e assistenti

Un tragico episodio ha scosso la casa di riposo Ospitalità e Solidarietà di Sarmeola di Rubano, dove Maria Rota, un'anziana di 95 anni, è deceduta a seguito di una caduta dalle scale il 9 maggio. La Procura ha aperto un'indagine, coinvolgendo otto operatori, tra medici, infermieri e assistenti, per chiarire le circostanze della tragedia.

RUBANO (PADOVA) - Lo scorso 9 maggio all?interno dell?Opsa di Sarmeola di Rubano l?ospite Maria Rota di 95 anni è caduta dalle scale ed è morta. Il sostituto. 🔗Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Anziana morta in casa di riposo dopo la caduta dalle scale: otto indagati tra medici, infermieri e assistenti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Incendio in casa di riposo nel Catanese, morta un'assistita

Scrive msn.com: Una donna di 68 anni è morta in un incendio divampato, per cause in corso di accertamento, in un casa di riposo per anziani e per pazienti psichiatrici di Caltagirone, in provincia Catania. (ANSA) ...

Scoppia un incendio in una casa di riposo a Caltagirone: morta una donna, evacuati altri 20 ospiti

fanpage.it scrive: Un'assistita di una casa di riposo a Caltagirone, in provincia Catania, è morta a causa di un incendio scoppiato forse nella sua stanza ...

Incendio in una casa di riposo, morta una donna

Secondo 98zero.com: Una donna di 68 anni è morta in un incendio divampato, per cause in corso di accertamento, in una casa di riposo per anziani e per pazienti psichiatrici di Caltagirone, nel Catanese. La vittima era os ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ragazza morta dopo caduta in vano ascensore a Fasano - c'è un indagato

Nello stesso giorno si dovrebbe tenere anche un'ulteriore perizia tecnica sull'ascensore, si legge nell'articolo.