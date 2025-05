Antisemitismo sdoganato Ecco chi vuole impedirci di parlare

L'antisemitismo sdoganato è una realtà inquietante. Nathan Greppi, giornalista della Comunità ebraica, racconta la sua esperienza al salone del libro di Torino, dove ha affrontato tentativi di censura da parte di gruppi pacifisti. "Brutto clima", avverte Greppi, esortando gli italiani a riflettere sulla gravità della situazione e sull'importanza di difendere la libertà di espressione.

Parla Nathan Greppi, il giornalista della Comunità ebraica che i pacifisti volevano censurare al salone del libro a Torino. "Brutto clima, spero che gli italiani si rendano conto" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Antisemitismo sdoganato. Ecco chi vuole impedirci di parlare"

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Antisemitismo sdoganato. Ecco chi vuole impedirci di parlare"

Da ilgiornale.it: Parla Nathan Greppi, il giornalista della Comunità ebraica che i pacifisti volevano censurare al salone del libro a Torino. "Brutto clima, spero che gli italiani si rendano conto" ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elon Musk Minaccia Azione Legale Contro l'Anti-Defamation League: Scontro su X e l'Antisemitismo Online

Un acceso scontro si è scatenato tra Elon Musk, il magnate di Tesla e l'ex Twitter (ora noto come "X"), e l'Anti-Defamation League (ADL), un'organizzazione non governativa internazionale con sede a New York dedicata alla lotta contro l'antisemitismo e ogni forma di pregiudizio, nonché all'opposizione all'estremismo online.