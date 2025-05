La Stagione artistica 2025 de La Corelli prosegue. Dopo il successo dei primi concerti, il percorso musicale ispirato al tema delle “Radici” si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’appuntamento di questa sera alle 21 nel foyer del teatro Pedrini. Protagonisti del concerto, dal titolo ’ Antiche arie, antiche danze ’, saranno Camilla Patria al violoncello e Ivan Mancinelli alle percussioni, affiancati dall’ Orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani. In programma, pagine di Carlo Boccadoro, Ottorino Respighi e Béla Bartók, autori che hanno saputo reinventare e reinterpretare le radici della musica popolare e antica attraverso un linguaggio orchestrale innovativo, creando un ponte tra passato e presente, tra memoria e trasformazione. Il concerto è ospitato come sempre nel foyer del Teatro Pedrini (piazza Marconi, a Brisighella ), divenuto ormai un luogo di ritrovo per gli appassionati di musica, e capace di offrire un’esperienza di ascolto intima e immersiva. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Antiche Arie, Antiche Danze’. Rivivono Bartók e Respighi