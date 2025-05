Anteprima di ’Fuori’ collegati Martone Elodie Golino De Angelis

Mercoledì 21 maggio, il cinema Alessandro VII presenta in prima visione "Fuori", un viaggio nella vita straordinaria di Goliarda Sapienza. Alle 20:45, i saluti iniziali, seguiti dalla proiezione alle 21. A conclusione, un collegamento in streaming con il regista Martone e le attrici Elodie e Golino per approfondimenti e domande. Non mancate!

Prima visione e poi collegamento streaming con il regista e le attrici protagoniste. Organizzato dalla direzione del cinema Alessandro VII, proiezione mercoledì 21 maggio in prima del film "Fuori" ovvero La storia straordinaria di Goliarda Sapienza. Alle 20,45 saluti iniziali, alle 21 proiezione del film. Al termine live streaming con in collegamento il regista Mario Martone, con l’autrice del soggetto e co-sceneggiatrice Ippolita Di Majo e le tre protagoniste: Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie. Modera l’evento Piera Detassis. Il collegamento sarà in diretta con il Cinema teatro Ariston di Sanremo. Il film "Fuori", presentato in questi giorni al Festival di Cannes, è ambientato nella Roma del 1980. Racconta della scrittrice Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, che finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l’incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anteprima di ’Fuori’, collegati Martone, Elodie, Golino, De Angelis

