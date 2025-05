annullato il palio del ticino

L’araldo che sfila per le vie del centro storico annunciando l’inizio del palio del Ticino e contribuendo a creare l’atmosfera del periodo storico, quest’anno non si sentirà. L’edizione 2025 della manifestazione non sarà disputata. "Problemi organizzativi – spiega la presidente dell’associazione Palio del Ticino Corinna Fede –. Avevamo già chiamato i figuranti che erano pronti, ma abbiamo avuto alcune difficoltà con gli organizzatori. Mettere in piedi tutta la macchina per la manifestazione non è semplice". Nella seconda domenica di giugno, da quasi 20 anni Pavia torna all’epoca medievale con duchi, armigeri, sbandieratori e cortigiane. In castello viene allestita un’intera giornata medioevale con accampamento, giostra a cavallo, falconeria e sbandieratori. Un corteo con 150 figuranti raggiunge il fiume dove si assiste alla sfida con i barcé e il tiro con l’arco per conquistare l’ambito drappo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

