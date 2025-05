Anna Tatangelo | Sono rimasta sconvolta quando mi hanno detto che non potevo parlare di prevenzione perché ho il seno rifatto Oggi non voglio più rendere conto a nessuno

Anna Tatangelo, con il suo nuovo singolo "Inferno", segna un importante passo nella sua vita, rispondendo con forza alle critiche ricevute. Determinata a non rendere conto a nessuno, condivide le sue fragilità e sottolinea l’importanza della prevenzione, dimostrando che il vero coraggio sta nell'accettarsi e nel proteggere i propri confini.

Con Inferno, il suo ultimo singolo, Anna Tatangelo inaugura una nuova fase della sua vita in cui non ha più paura di mostrare le sue fragilità: «L'analisi mi ha aiutato a definire i miei limiti e a non permettere a nessuno di oltrepassarli» 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Anna Tatangelo: «Sono rimasta sconvolta quando mi hanno detto che non potevo parlare di prevenzione perché ho il seno rifatto. Oggi non voglio più rendere conto a nessuno»

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lite tra Milly D’Abbraccio e Anna Tatangelo, Martina Cambi rompe il silenzio: “Sono rimasta inerme, avevo paura”

Si legge su fanpage.it: Martina Cambi è la cantante che Milly D'Abbraccio presentò al provino di X Factor nel 2010, quando scoppiò la lite con Anna Tatangelo ...

Anna Tatangelo si dichiara single. E si sfoga: «Non sono una sfasciafamiglie. Gigi D’Alessio non difese il nostro amore»

Segnala informazione.it: Anna Tatangelo oggi si sente più forte: «Ho imparato a rispettare me stessa e a rivendicare la mia libertà». E non ha dubbi: «Non rendere troppo conto agli altri e non farsi sovrastare dal loro giudiz ...

Anna Tatangelo: “Le offese di Milly D’Abbraccio valgono zero. Ho vinto Sanremo senza aiuti dall’autotune”

Lo riporta fanpage.it: Anna Tatangelo si racconta in un'intervista. La cantante parla di alcune dinamiche che l'hanno fatta soffrire nel passato e ritorna sul litigio con Milly ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

GIGI D'ALESSIO E ANNA TATANGELO RICOMINCIANO UNA NUOVA VITA CON DUE NUOVI COMPAGNI

Il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì 4 agosto lo scoop dell’estate: le immagini esclusive della nuova vita dei componenti di quella che una volta era una delle coppie più amate dello spettacolo, quella formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio.