L’imperativo è quello di (ri)portare i ravennati nei seggi elettorali. A questo patto, sostiene Veronica Verlicchi, candidata sindaco de La Pigna si può sconfiggere l’egemonia del Pd e portare Alessandro Barattoni al ballottaggio. Perché, secondo la Pigna, al ballottaggio, ci andrebbero loro e non il candidato di un (diviso) centro-destra di cui, ovviamente, accetterebbe e caldeggerebbe il voto una volta che si dovesse tornare alle urne non avendo il candidato del centro-sinistra raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. E per far tornare alle urne i ravennati, la Pigna punta su candidati riconoscibili dislocandoli nei punti chiave del governo locale. A partire da Stefano Bertozzi, ex consigliere comunale di Faenza fuoriuscito da Fratelli d’Italia, che ha annunciato ieri il suo endorsement a Veronica Verlicchi, che, parola di Bertozzi, "è l’unica che abbia fatto una vera opposizione al Pd in provincia" e che verrebbe insignito della competenza nel settore della tutela del territorio e del rischio idrogeologico. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Andremo noi al ballottaggio". E la Pigna prepara già la giunta