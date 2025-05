Andrea Sempio | Scrissi un tema su Chiara Poggi è caccia al documento Nel canale ritrovati nuovi attrezzi

Il caso di Chiara Poggi, misteriosamente scomparsa quasi diciotto anni fa, riemerge con nuove rivelazioni. L'indagine, riaperta dalla Procura di Pavia, si concentra su Andrea Sempio, un amico di Chiara. La "caccia al documento" è fitta, e nuovi strumenti potrebbero rivelare verità nascoste, continuando a mantenere viva l'ombra su Garlasco.

Andrea Sempio ai carabinieri: «Scrissi un tema su Chiara Poggi». È caccia al documento e nel canale ritrovati nuovi attrezzi

Andrea Sempio scrisse un tema sul delitto di Chiara Poggi: si cerca il documento. «Forse nel computer o sulle chiavette»

Caso Garlasco, martedì Sempio dai pm per essere interrogato

Delitto di Garlasco: Andrea Sempio sottoposto a prelievo coattivo del DNA a Milano

Andrea Sempio è stato convocato presso la caserma Montebello di Milano per un prelievo coattivo del DNA, nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.