Ancora un’aggressione in corsia | Sono stanca di aspettare Insulta e ferisce una dottoressa

Un nuovo episodio di violenza si consuma in ospedale, dove una giovane egiziana di 20 anni aggredisce una dottoressa dopo essersi opposta a una lunga attesa. Con l’appoggio della madre, l’aggressione ha portato all’arresto della ragazza, con il rischio di revoca del permesso di soggiorno. Un triste riflesso delle tensioni nel sistema sanitario.

Madre e figlia coalizzate, la ragazza che inveisce "Sono stanca di aspettare". E aggredisce una dottoressa di turno all’ospedale. È stata arrestata e ora il suo permesso di soggiorno potrebbe essere revocato una ragazza egiziana di 20 anni. Gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della polizia l’avevano arrestata lunedì all’ospedale San Gerardo, dove aveva aggredito una dottoressa perché irritata del lungo tempo di attesa per essere visitata. Tutto comincia alle 7.30 quando viene attivato l’allarme antiaggressione messo a disposizione del personale sanitario proprio per garantire un celere intervento delle forze di polizia. Un sistema di intervento istituito a seguito di un Protocollo d’intesa siglato tra Prefettura di Monza e della Brianza, Aziende ospedaliere della provincia e forze dell’ordine. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ancora un’aggressione in corsia: "Sono stanca di aspettare". Insulta e ferisce una dottoressa

