Ancora frasi razziste choc nella scuola media di Ancona | Bruciamo gli ebrei

Nella scuola media di Ancona riaffiorano frasi razziste e choc, richiamando a sinistri epiloghi storici. Il 17 maggio 2025, studenti hanno lanciato slogan inaccettabili, tra cui “Bruciamo gli ebrei, i gay, i negri...”. Questo nuovo episodio solleva interrogativi sul clima educativo e culturale, a soli sette mesi da un altro inquietante episodio.

Ancona, 17 maggio 2025 – Frasi turpi e vergognose inneggiando allo sterminio compiuto dai nazisti nei campi di concentramento: la scuola media di nuovo nella bufera. Frasi irripetibili: “Bruciamo gli ebrei, i gay, i negri.” e altro ancora. Sette mesi dopo un altro grave episodio antistorico avvenuto nello stesso istituto scolastico (uno studente aveva strappato dalle mani del prof un libro inneggiando a slogan fascisti in piedi sul banco), allora anticipato proprio dal Carlino, un gruppo di alunni-bulli ha voluto emulare quel gesto. Un gruppo di alunni di una classe della sezione ‘medie’ (nello stesso plesso ci sono anche le elementari) ha scritto delle frasi molto pesanti su un foglio o un cartoncino di grosse dimensioni, aggiungendo anche delle svastiche a mo’ di addobbi, attaccando il tutto all’armadietto presente nella classe in questione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancora frasi razziste, choc nella scuola media di Ancona: “Bruciamo gli ebrei”

Cosa riportano altre fonti

Prof rivolge frase razzista a una studentessa: “Ci rubate il lavoro”. Scuola apre procedimento disciplinare

msn.com scrive: È stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti di un insegnante che a Piacenza è stato accusato di aver rivolto una frase razzista a ... si è scusato”. La scuola ha aperto un ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.