Amsa sindacati in campo | ora salari più alti

L'Amsa è al centro di un acceso dibattito sindacale. La Fiadel, rappresentata dal segretario Vito Piazza, chiede salari più equi per i dipendenti. Nonostante l'aumento della domanda di personale e mezzi, le ore lavorative non rispondono adeguatamente alle esigenze attuali, evidenziando la necessità di un intervento urgente sulla questione salariale.

Fiadel in campo per sollevare la questione salariale per i dipendenti dell’ Amsa. Il segretario Vito Piazza, in una nota, sottolinea che la Federazione italiana autonoma dipendenti enti locali afferma che "paradossalmente, nonostante il bisogno crescente di personale e mezzi, le ore di lavoro si sono alzate, mentre livelli e retribuzioni si sono abbassati. Questo ha generato una condizione di instabilità che non solo influisce sul benessere dei lavoratori, ma rischia di compromettere l’efficienza stessa dei servizi offerti ai cittadini. A questa situazione si aggiunge un fattore cruciale: Milano è una delle città più care d’Italia e il costo della vita è in continua crescita. Per affrontare queste problematiche è fondamentale che l’azienda prenda in considerazione un percorso di crescita professionale chiaro e definito. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Amsa, sindacati in campo: ora salari più alti

