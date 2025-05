Da anni occuperebbe abusivamente l’alloggio del custode del palazzo del Tribunale di Spoleto, il Comune (nella foto il sindaco Andrea Sisti) dispone lo sgombero ed invia il conto dell’affitto mai pagato. Il problema dell’inquilino moroso, che dopo lo sfratto non vorrebbe lasciare l’appartamento, non riguarda solo i privati cittadini, ma anche gli enti pubblici e in questo caso il Comune di Spoleto. L’accertamento dell’indennità di occupazione senza titolo parte dal 2015 ed ammonta a circa 30mila euro. Il dato esatto è riportato nella determinazione dirigenziale pubblicata di recente all’albo pretorio del Comune, dove viene ricostruita una vicenda che parte già dal 2012, quando l’ente pubblico affidò ad una cooperativa sociale il servizio di custodia e centralino del Tribunale di Spoleto. Come da contratto, "l’addetto al servizio era tenuto ad utilizzare l’appartamento esistente nel palazzo di giustizia (di proprietà del Comune) in corso Mazzini a titolo di abitazione". 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Aloggio occupato". Il Comune chiede 30mila euro