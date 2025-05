Alluvione ecco il piano de Pascale | Tre casse di espansione per salvare la Romagna

L'alluvione ha colpito duramente la Romagna, e il presidente Michele de Pascale presenta un piano per affrontare l'emergenza. Tre casse di espansione sono al centro della strategia, mirata a garantire sicurezza e prevenzione. Durante un incontro con gli alluvionati, De Pascale ha ascoltato le richieste urgenti di aiuto, accompagnate da 29mila firme.

Bologna, 17 maggio 2025 – Ettari, metri cubi, tempi di deflusso. Agli alluvionati arrivati nella sede della Regione per consegnare, caricate su una carriola, le 29mila firme con cui chiedono interventi urgenti per la messa in sicurezza della Romagna, il presidente Michele de Pascale ha voluto rispondere nella maniera più pragmatica possibile, srotolando davanti ai rappresentanti dei comitati una colossale mappa nella quale indicare, intervento per intervento, quello che è stato progettato nelle Torri Kenz? Tange: un sistema di tre casse d’espansione e un’area allagabile a protezione di Faenza, Ravenna, Russi e Bagnacavallo, i comuni attraversati dal fiume Lamone. Ed è solo l’inizio. Presidente de Pascale, questo ‘modello Lamone’ sarà esportabile a Bologna e nelle altre parti della Romagna? “Ovunque ce ne sia bisogno, penso innanzitutto alla val di Zena e al resto del Bacino del Reno. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, ecco il piano de Pascale: “Tre casse di espansione per salvare la Romagna”

