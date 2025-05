Allergie alimentari in crescita tra i bambini pazienti anche da fuori

Macerata, 17 maggio 2025 – Le allergie alimentari tra i bambini sono in costante aumento, anche tra i pazienti provenienti da fuori. La pediatria oggi va oltre le pratiche tradizionali, richiedendo un approccio multidisciplinare per affrontare questo crescente fenomeno, essenziale per garantire la salute e il benessere dei più piccoli.

Macerata, 17 maggio 2025 – Si fa presto a dire pediatria, quasi che i professionisti presenti nei nostri ospedali, evocati da questo termine, si prendano cura dei bimbi nella loro prima fase della vita solo secondo procedure e metodiche ‘classiche’ e circoscritte. Ovvio che queste restano fondamentali, ma l’attività svolta nel reparto dell’ ospedale di Macerata punta a potenziarle, con interventi diversificati, magari poco conosciuti, ma non meno importanti per accompagnare i bambini nei loro primi mesi di vita. “In effetti – sottolinea la dottoressa Roberta Piccinini – offriamo anche una serie di servizi particolari volti a rimuovere o attenuare talune patologie fin dai primi mesi di vita, concentrando la nostra attenzione oltre che sulle patologie respiratorie come l’asma, anche sulle allergie alimentari, sugli emangiomi artero-venosi e sulla dermatite atopica”. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Allergie alimentari in crescita tra i bambini, pazienti anche da fuori”

