Alleanza Usa-Emirati su chip e dati mentre l’Europa resta a guardare

L'alleanza tra Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti nel settore dei chip e dei dati segna un passo decisivo per il futuro dell'intelligenza artificiale. Mentre Abu Dhabi si afferma come protagonista, l'Europa sembra restare in ombra. Tuttavia, voci critiche come quella di Tito Boeri suggeriscono un declino americano, aprendo a un ruolo strategico per l'Unione Europea. Continua a leggere...

Lo scambio d’affari sulle nuove tecnologie con Trump dà ad Abu Dhabi un posto al sole nello sviluppo futuro dell’intelligenza artificiale. Ma c’è chi, come Tito Boeri, vede gli Stati Uniti in declino e un ruolo chiave per l’Ue. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Alleanza Usa-Emirati su chip e dati mentre l’Europa resta a guardare

Le notizie più recenti da fonti esterne

Alleanza Contro il Cancro. Acquisita dai 25 Irccs del network la capacità di sequenziamento NGS

Lo riporta quotidianosanita.it: 24 LUG - Omiche, Clinical Trials e strutturazione delle Banche dati. Sono queste le tre grandi linee di intervento sulle quali muoverà, nel prossimo triennio, l’azione di Alleanza Contro il ...

Alleanza contro il cancro e Associazione Luca Coscioni: “Dati completi su andamento epidemia siano messi a disposizione di tutti”

Scrive quotidianosanita.it: Così il presidente dell'Alleanza contro il cancro Ruggero De Maria. E Marco Cappato della Coscioni: "Inaccettabile, se vero, che lss fornirà i dati solo all’Accademia dei Lincei”.

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Farnesina convoca ambasciatore Emirati

L' ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, Omar al-Shamsi, è stato convocato dalla Farnesina dopo il rifiuto di concedere lo spazio aereo degli Emirati Arabi Uniti ad un aereo dell'Aeronautica Militare.