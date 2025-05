Ogni Università ha i suoi miti identitari, l’Ateneo pavese addirittura tre: longobardo, carolingio e della fondazione, riconducibile al capitolare di Lotario dell’825. Nata ufficialmente il 13 aprile 1361 con la fondazione dello Studium generale, per volontà di Galeazzo II Visconti, nei secoli per l’Università sono state proposte ben tre origini differenti. Per opera dei Visconti, come parte di un disegno di legittimazione del proprio dominio politico e continuazione del glorioso passato della capitale del regno longobardo. All’inizio del XVI secolo, si associò la fondazione dell’ateneo a Carlo Magno e alla presenza a Pavia di un monaco irlandese inviato dall’imperatore, come in altri luoghi d’Europa, per promuovere lo sviluppo del sapere. Nel Settecento questi miti cominciarono a essere sottoposti al vaglio della critica storica. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alle origini dell’Università. Tra storia e miti dai Visconti a Lanfranco