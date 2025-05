Alex Britti la storia con Luisa Corna la pausa dalla musica per il figlio la paura di volare | Papà era bipolare temevo di ereditare la malattia

Alex Britti si svela in un’intervista intima a Verissimo, condividendo la sua storia con Luisa Corna, la pausa dalla musica per crescere il figlio e le sue paure, tra cui quella di volare. Affronta anche il legame con il padre bipolare e la preoccupazione di ereditare la malattia, ripercorrendo la sua carriera e la passione per la musica.

Alex Britti si mette a nudo in un'intervista intima a Verissimo. Nel salottino di Silvia Toffanin il cantante ripercorre la sua carriera, dall'inizio nella cameretta, la sua passione per le. 🔗Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alex Britti, la storia con Luisa Corna, la pausa dalla musica per il figlio, la paura di volare: «Papà era bipolare, temevo di ereditare la malattia»

Su questo argomento da altre fonti

Luisa Corna: «In tv non ero più a mio agio. Britti e Serena? Rapporti finiti. Ora amo Stefano, è più più giovane ma abbiamo una maturità diversa»

Si legge su msn.com: Luisa Corna sarà sul palco del San Marino ... Ma si è parlato anche molto della storia con il cantautore Alex Britti: «Ora i rapporti sono finiti anche se restano buoni. Con Stefano abbiamo ...

Chi è Luisa Corna, la cantante e showgirl finalista del San Marino Song Contest 2025

msn.com scrive: Per dieci anni, dal 1993, Luisa è stata fidanzata con l'ex calciatore Aldo Serena. Per un anno ha invece avuto al suo fianco Alex Britti. Il suo attuale compagno è però un carabiniere di 15 ...

Alex Britti spiato e inseguito, l’assurda storia del cantante: ecco la confessione shock

Si legge su donnapop.it: Alex Britti è finito al centro di una vicenda assurda e preoccupante: è stato spiato e pedinato a lungo. Il motivo? Vi lascerà scioccati.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alex Britti: Il ritratto di un papà, chef e musicista in continua evoluzione

Alex Britti si racconta come una persona che ha trovato un nuovo equilibrio tra le sue passioni per la musica, la cucina e la paternità.